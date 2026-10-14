Москва14 окт Вести.Родительские чаты создавались для того, чтобы классный руководитель мог взаимодействовать с семьями школьников. Фактически педагогам пришлось отвечать на сообщения в нерабочее время, кроме того, в их адрес стали поступать оскорбления. В сложившейся ситуации необходимы изменения, заявила ИС "Вести" председатель Общероссийского профсоюза образования, сопредседатель Совета Министерства просвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников Лариса Солодилова.

Должен быть не стихийно созданный [родительский] чат, а чат, созданный администрацией образовательной организации, модерацию которого осуществляет непосредственно учитель. …. Изначально, когда чат создан, нужно вывесить правило, что в этом чате осуществляется взаимодействие с такого-то по такое-то время, не допускаются нецензурные выражения, оскорбления в адрес участников чата. Министерство просвещения на сегодняшний день с участием профсоюза разработало предложение по правилам и времени взаимодействия, оказания консультативной помощи в периоды времени, которые исключают [период] ведения уроков, выходные дни, нерабочие, праздничные, отпускные дни, ночное [время]. ... Это условие взаимодействия, договоренностей. Как будет удобно классному руководителю и родителям, на родительском собрании правила можно установить сказала Солодилова



Возможность модерировать чаты с родителями также предложил дать глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Засчитывать в рабочее время учителей часы, в которое они общаются с родителями в чатах, предложил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП РФ) Владислав Гриб.