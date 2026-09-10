В ЛДПР предложили продлить работу детских садов до 20:00 Депутат от ЛДПР Воропаева: следует продлить работу детских садов до 20:00

Москва10 сен Вести.В России предложили установить единый режим работы муниципальных детских садов с возможностью пребывания детей до 20:00. Соответствующее обращение руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Во многих регионах учреждения закрываются в 17:00 или 18:00, тогда как рабочий день большинства родителей заканчивается позже.

Работающие родители зачастую не имеют физической возможности вовремя забрать ребенка из детского сада. Это ставит матерей и отцов перед сложным выбором: терять в заработке или искать дополнительные способы присмотра, что ложится тяжким бременем на семейный бюджет пояснила депутат

Письмо с соответствующей инициативой направлено министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Воропаева сообщила, что обращения от граждан с такой проблемой партия получает каждый день. По ее мнению, реализация меры позволит родителям работать полный день, не теряя доход из-за раннего ухода с работы и не тратя дополнительные деньги на присмотр за дошкольником.

Ранее сообщалось, что заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением о необходимости в детских садах предусмотреть группы с продленным режимом работы, чтобы родители могли выбирать удобное время пребывания ребенка.