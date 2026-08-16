Москва16 авгВести.Во всех детских садах и яслях необходимо предусмотреть группы с продленным режимом работы, чтобы родители могли выбирать удобное время пребывания ребенка, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Он считает, что работу детсадов необходимо продлить до 20.00 часов.
Я поддерживаю предложение о продлении работы детских садов до 20 часов. Надо, чтобы в каждом муниципальном образовании, в каждом районе были сады и ясли с такими группамисказал Гриб
По его мнению, которое приводит ТАСС, родители должны иметь возможность выбрать подходящий режим: забрать ребенка до дневного сна, оставить его до полдника или воспользоваться полным и продленным днем. Стоимость пребывания, считает Гриб, может зависеть от продолжительности смены.
Он также подчеркнул, что труд воспитателей, работающих в продленных группах, должен оплачиваться на достойном уровне.
Сейчас вечерние группы, работающие до 21.00, открыты в детских садах 46 регионов России. Еще в 75 субъектах действуют группы кратковременного пребывания продолжительностью от двух до четырех часов, а круглосуточные группы работают в 19 регионах.
Ранее президент России Владимир Путин поручал проработать вопрос о продлении режима работы детских садов и ясельных групп, чтобы родители могли быстрее возвращаться к работе.