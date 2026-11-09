Учительница предложила уроженке Башкирии "продлить регистрацию в России" Мизулина рассказала об уроженке Башкирии, которую приняли за мигрантку

Москва9 ноя Вести.Член Общественной палаты России, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выразила надежду на то, что департамент образования Москвы разберется в ситуации с оскорблением многодетной мамы школьной учительницей.

Как рассказала Мизулина в мессенджере MAX, женщина, обеспокоенная травлей дочки в школе, попыталась решить вопрос с педагогом. В ответ преподаватель попросила ее "продлить регистрацию в России" и получить справку в миграционной службе.

Однако семья родом из Башкирии, все они родились и всегда жили здесь. Женщина крайне возмущена такой просьбой и сейчас обратилась во все инстанции сообщила член ОП

Она надеется, что департамент образования Москвы обратит внимание на ситуацию и примет справедливое решение.