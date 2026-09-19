Москва19 сен Вести.В Госдуме РФ прошел экспертный круглый стол, на котором обсудили возможное введение уголовной ответственности за травлю матерей-одиночек в интернете. Участники встречи также предложили изменить механизм взыскания алиментов, пишет "Газета.Ru".

С инициативой дополнить статью 282 УК РФ о возбуждении ненависти и вражды признаком семейного положения выступила юрист и основательница "Совета блогеров" Валерия Рытвина. Поводом для обсуждения стали оскорбления матерей-одиночек в социальных сетях, где используется, в частности, уничижительный термин "РСП" — "разведенка с прицепом".

"Конечно, мы в этом законопроекте не писали "разведенная с прицепом". Там все подано в юридических терминах… Это поправка в [уголовную] статью 282, где мы предлагаем к "возбуждению ненависти либо вражды по отношению к кругу лиц" добавить не только "по признакам пола, расы, национальности", но и "по признакам семейного положения" уточнила Рытвина

Участники круглого стола также говорили о необходимости изменить подход к семейной политике и образу родителей. Депутат Андрей Свинцов предложил активнее транслировать образ многодетной семьи и ограничивать контент, который, по его мнению, не должен поощряться. В свою очередь, блогер и предприниматель Анастасия Караксина призвала воспринимать мужчин как полноценных родителей и сделать социально нормальным их участие в уходе за детьми.

Отдельно участники обсудили алименты. Караксина предложила создать механизм, при котором государство гарантировало бы ребенку выплаты в случае уклонения второго родителя, после чего самостоятельно взыскивало бы задолженность. По ее словам, это позволило бы матерям не тратить годы на обращения к приставам и в суды.