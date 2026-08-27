Юрист рассказал об ответственности за оскорбление и клевету в интернете Юрист пояснил, что грозит за оскорбление в интернете

Москва27 авг Вести.За оскорбление и клевету в интернете, включая мессенджеры, предусмотрена юридическая ответственность. Поэтому администраторам чатов целесообразно закреплять в информационное сообщение о том, что считается оскорблением или клеветой и какое наказание за это положено. Об этом рассказал ИС "Вести" директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук Олег Гринь.

По его словам, не лишним будет закрепить напоминание в домовых и родительских чатах.

Оскорбление - это статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и там прежде всего это карается штрафом до 5 тысяч рублей. …. Все, что касается публичных различных высказываний, в том числе чаты, мессенджеры, интернет, которые выходят за рамки частного общения, там ответственность до 10 тыс. рублей в виде штрафа касается. С клеветой ситуация хуже, это статья Уголовного кодекса. Там сроки могут касаться лишения свободы по квалифицирующим составам до 4-5 лет лишения свободы. Давность по небольшой тяжести - до двух лет, по тяжким преступлениям - до шести лет совершения. А вот потерпевший как раз третья сущность, он предъявляет гражданский иск, и вот у этого иска нет вообще никаких сроков давности пояснил Гринь

Одиночное "привет" стало главным раздражителем в рабочих чатах.

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