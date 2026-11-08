В Госдуме предложили принять единый документ по борьбе с буллингом в школах

В России предложили создать единый документ по борьбе с буллингом в школах В Госдуме предложили принять единый документ по борьбе с буллингом в школах

Москва8 ноя Вести.Единый документ по борьбе с буллингом в школах необходимо принять в России. Такое мнение в интервью ТАСС высказала вице-спикер Государственной думы Мария Воропаева.

Как отметила парламентарий, в российский школах в настоящий момент практически отсутствует система профилактики травли. Соответствующий документ призван определить порядок предупреждения и выявления таких случаев, подчеркнула она.

Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления сказала Воропаева

Депутат также указала, что учителя и родители часто не знают о фактах буллинга в школах, поскольку сами дети нередко это скрывают. Кроме того, добавила Воропаева, такая проблема существует также в колледжах и техникумах.

Ранее партия ЛДПР внесла законопроект о штрафах за систематическую травлю в школах. Документ предполагает наказание в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для образовательных организаций.