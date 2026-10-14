В ЛДПР предложили создать единый реестр вожатых для допуска к работе с детьми ЛДПР предложила создать федеральный реестр вожатых для допуска к работе с детьми

Москва14 окт Вести.Депутат Государственной Думы от ЛДПР Дарья Голубева предложила создать единый федеральный реестр работников сферы детского отдыха. Поводом стало избиение детей в лагере. Об этом она заявила после ЧП в лагере "Дружные ребята" в Самарской области.

Происшествие в лагере "Дружные ребята" в Самарской области - прямое доказательство того, что существующие правовые механизмы защиты детей в системе отдыха и оздоровления работают недостаточно эффективно цитирует слова Дарьи Голубевой ИС "Вести"

Она пояснила, что по закону к работе с детьми не допускают людей с судимостью или тех, кто подвергался уголовному преследованию, но административную ответственность при этом не учитывают. Если вожатый привлекался, к примеру, за хулиганство или побои, работать с детьми он все равно может. Нередко сотрудников, к которым есть обоснованные подозрения в жестоком обращении, но нет приговора суда, просто увольняют – и из-за отсутствия единой системы они спокойно устраиваются на работу в другие места.

По данным СМИ, вожатый, избивший детей в лагере "Дружные ребята", уже числился в "черных списках" лагерей самарских лагерей, но это не помешало ему попасть на работу в центр в соседней Сызрани.

Если вожатый привлекался, к примеру, за хулиганство или побои, работать с детьми он все равно может. Нередко сотрудников, к которым есть обоснованные подозрения в жестоком обращении, но нет приговора, просто тихо увольняют - и из-за отсутствия единой системы они спокойно устраиваются в других местах. По данным СМИ, вожатый, избивавший детей, уже числился в "черных списках" самарских лагерей, но это не помешало ему попасть в центр в соседней Сызрани.

Голубева добавила, что неформальные перечни разрозненны, за пределами одного учреждения юридической силы не имеют и детей по всей стране не защищают. Она настаивает на создании единого реестра работников детского отдыха - официального инструмента с законодательными механизмами, который будет содержать информацию о прошлом человека и его опыте работы.

Как депутат Государственной Думы, я настаиваю на создании единого федерального реестра работников сферы детского отдыха. Это не просто "черный список", находящийся вне правового поля, а официальный рабочий инструмент с чёткими законодательными механизмами, который покажет прошлое человека, а также где и как он работал ранее заявила Дарья Голубева

Депутат предложила три шага: создать единый федеральный реестр вожатых на базе уже существующих систем для педагогических работников, куда вносить не только данные о судимости, но и об административной ответственности за правонарушения против личности и общественного порядка, а также о служебных расследованиях, закончившихся увольнением по дискредитирующим основаниям; обязать все организации, работающие с детьми, проверять кандидатов по реестру перед приемом на работу; запретить работать с детьми тем, кто привлекался к административной ответственности за побои и хулиганство.

Мы обязаны сделать так, чтобы ни один ребенок больше не пострадал от рук того, чей профиль риска уже был известен системе подчеркнула Голубева

Ранее сообщалось, что в Сызрани Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в детском лагере в Самарской области. Правоохранители уже задержали 20-летнего воспитателя, подозреваемого в истязании детей в лагере.