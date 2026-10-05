Москва5 октВести.В Сызрани следователь регионального СК возбудил уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в детском лагере. Об этом сообщает ведомство в MAX.
Видео, зафиксировавшее факт противоправных действий со стороны воспитателя, было выявлено в ходе мониторинга соцмедиа.
По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника по данному факту возбуждено уголовное делоуточняется в сообщении
Проводится необходимый комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.