В Сызрани возбуждено дело по факту противоправных действий воспитателя лагеря

По факту противоправных действий воспитателя в лагере в Сызрани возбудили дело В Сызрани возбуждено дело по факту противоправных действий воспитателя лагеря

Москва5 окт Вести.В Сызрани следователь регионального СК возбудил уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в детском лагере. Об этом сообщает ведомство в MAX.

Видео, зафиксировавшее факт противоправных действий со стороны воспитателя, было выявлено в ходе мониторинга соцмедиа.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника по данному факту возбуждено уголовное дело уточняется в сообщении

Проводится необходимый комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.