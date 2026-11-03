Москва3 ноя Вести.За противоправные действия школьников, такие как избиения и распыление перцовых баллончиков, не должны нести ответственность школьные учителя. Так член Совета по правам человека при президенте РФ, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников прокомментировал ИС "Вести" ситуацию со школьницей, которая избивала детей в Набережных Челнах.

По его словам, сегодня школа фактически лишена инструментов воздействия на нарушителей дисциплины: учителя не имеют права ставить двойки за поведение и боятся делать замечания, поскольку рискуют столкнуться с проблемами.

А что школа может сделать? Оценок за поведение пока нету… Когда учитель, например, выявляет хулигана или какого-нибудь нарушителя дисциплины, который отвлекает и весь класс из-за него не усваивает необходимый материал. Учитель задает несколько вопросов по пройденному материалу, ставит заслуженную двойку. Потом приходят эти же родители и говорят, что учитель не имел права поставить эту двойку. Это там не являлось домашним заданием заявил Мельников

Мельников отметил, что родители считают плохую оценку несправедливой и пишут жалобы.

Потом жалуются в департамент, в прокуратуру, иногда в суды подают. Учителю стоит чуть прикрикнуть, случай был недавно в Туле, повысить голос, как ребенок испытал невероятные моральные страдания вместе с родителями, подал в суд на компенсацию морального ущерба в размере 300 тысяч рублей. Это при том, что средняя зарплата в Туле у учителей что-то около 30–40 тысяч сказал Мельников

Член СПЧ также подчеркнул, что многие родители регулярно говорят своим детям, что в школе никаких мер наказания к ним применить не могут.

Дома родители регулярно дискредитируют школу, говорят: "Сыночек или доченька, не обращай внимания, все равно с тобой сделать ничего не смогут". Ну да. А потом спрашивают со школы: а как же так получилось, что в таких вот историях принял участие мой ребенок рассказал Мельников

Мельников также обратил внимание на необходимость вовлечения правоохранительных органов в ситуации с избиениями.

Надо спрашивать, а куда полиция смотрела? Участковый местный, если совершаются конкретные противоправные нарушения, избиения, распыление баллончиков. Здесь вопрос точно не к школе, если школа, конечно же, вовремя сообщила о том, что произошло такое нарушение. Нужно больше принимать участие в воспитании своих детей, смотреть, что они смотрят в разных TikTok, клипах и так далее заявил Мельников

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о противоправных действиях школьницы в Татарстане.