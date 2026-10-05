Москва5 окт Вести.Некоторые учебные курсы в школьной программе можно сократить на 20-30%, при этом уменьшение нагрузки не должно привести к снижению зарплат учителей. Об этом РИА Новости заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Он считает, что школьные программы необходимо пересмотреть и провести их ревизию. Сокращение отдельных курсов, считает Фадеев, позволит повысить эффективность обучения и уменьшить объем бумажной работы для педагогов.

Здесь можно предпринять серьезные и заметные меры: до 20-30% можно сократить некоторые учебные курсы. Тогда и нагрузка на учителей тоже уменьшится. Но зарплату надо бы сохранить прежнюю, это было бы правильно предложил Фадеев

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