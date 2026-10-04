В Общественной палате предложили ввести в школе факультатив по настольным играм

Факультатив по настольным играм предложили ввести в российских школах В Общественной палате предложили ввести в школе факультатив по настольным играм

Москва4 окт Вести.Факультатив по интеллектуальным настольным играм, в первую очередь по шашкам и шахматам, требуется ввести в российских школах. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС.

Считаю, что должен быть отдельный факультатив в каждой школе по интеллектуальным играм. В первую очередь - шахматы, шашки и другие настольные игры, их сейчас очень много. Это будет отрывать наших детей от гаджетов отметил он

Как считает Гриб, в школе также необходим штатный гроссмейстер, вакансию которого может занять, например, учитель математики и на полставки вести уроки шахмат.

Ранее сообщалось, что российские школьники ценят в своих учителях чувство юмора, а также способность мотивировать и вдохновлять.