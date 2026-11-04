В ОП РФ предложили проводить в школах и колледжах дни национальных кухонь

В российских школах могут ввести дни национальных кухонь В ОП РФ предложили проводить в школах и колледжах дни национальных кухонь

Москва4 ноя Вести.В российских школах и колледжах должны появиться дни национальных кухонь и национальных культур.

Такую инициативу высказал в беседе с ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Он пояснил, что это важно, поскольку Россия – многонациональная страна, и в каждом классе учатся представители разных национальностей.

Необходимо в школах проводить дни национальных кухонь, культур. Это очень важно, потому что наша страна – это многонациональное государство. В каждом классе есть дети разных национальностей сказал Гриб

ОП РФ направит соответствующую рекомендацию в Министерство просвещения, добавил Гриб.

Ранее член ОП Гриб предложил альтернативу празднику Хэллоуин.