Москва4 нояВести.В российских школах и колледжах должны появиться дни национальных кухонь и национальных культур.
Такую инициативу высказал в беседе с ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
Он пояснил, что это важно, поскольку Россия – многонациональная страна, и в каждом классе учатся представители разных национальностей.
Необходимо в школах проводить дни национальных кухонь, культур. Это очень важно, потому что наша страна – это многонациональное государство. В каждом классе есть дети разных национальностейсказал Гриб
ОП РФ направит соответствующую рекомендацию в Министерство просвещения, добавил Гриб.
Ранее член ОП Гриб предложил альтернативу празднику Хэллоуин.