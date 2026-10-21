Эксперт: родителям следует участвовать в организации питания в школе Гусев: родители могут решать с руководством школ вопросы, связанные с питанием

Москва21 окт Вести.В начале учебного года возникли проблемы с организацией школьного питания. Тем не менее, ситуация решаема, заявил ИС "Вести" ответственный секретарь Координационного совета "Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", член коллегии Министерства просвещения РФ Алексей Гусев.

Один из путей решения этой проблемы - пересмотр и стартовой цены, и пересмотр условий контрактов с целью возможности увеличить его стоимость не на 10%, как предусмотрено, ну хотя бы именно, что связано с детским питанием, повышение на 25% стоимости контракта. Базовую, конечно, ставку надо менять. … [Родителям учащихся советуем] обращаться в Народный фронт, в Национальную Родительскую Ассоциацию и участвовать в процессе родительского контроля в своей школе. Идти просто официально на переговоры с руководством школы и все эти пути прокладывать в свой собственный коллектив сказал Гусев



Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила сформировать школьное меню из свежевыловленной рыбы. Она также высказалась за разработку региональных программ, посвященных здоровью школьников, в которых должен быть пункт о школьном питании.