Юрист рассказала, как родителям узнать о качестве еды в школьной столовой Юрист Крылова: родители могут прийти в школьную столовую с проверкой

Москва26 окт Вести.Родители учеников имеют право устроить в школьной столовой проверку. Об этом заявила юрист Елена Крылова в комментарии изданию KP.RU.

По словам эксперта, в своей практике она часто сталкивалась с претензиями по поводу качества еды в столовых школ, а также с тем, что ученикам начальной школы не всегда разрешают отказаться от бесплатных завтраков. Юрист уточнила, что несколько раз была проблема, связанная с существованием тараканов в столовой.

Крылова объяснила, что жаловаться на качество блюд надо директору школы, так как он за все отвечает. По заявлению юриста, родители могут пожаловаться даже на такую проблему, как слипшиеся макароны, потому что это является некачественно предоставленной услугой.

Родители могут прийти в столовую с проверкой. Понятно, что дата заранее согласуется с администрацией и в день визита родителям обычно все нравится сказала юрист

Крылова добавила, что при этом неизвестно, останутся ли такие же условия, какие были в день проверки, в остальные дни.

Юрист также напомнила о существовании методических рекомендаций Роспотребнадзора и о СанПиН, где сказано о школьных меню.

В свою очередь врач-педиатр Лилия Вибе назвала серьезной проблемой то, что на еду выделена перемена в 15-20 минут. По ее словам, в результате дети быстро прожевывают пищу – буквально глотают, что плохо влияет на пищеварение и в долгосрочной перспективе спустя годы может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Ранее в Госдуме предложили предусмотреть в школьных столовых систему шведского стола.