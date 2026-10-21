Эксперт по этикету Перевалова: надо знать, что и когда есть в транспорте

Эксперт рассказала о пищевом этикете в общественном транспорте Эксперт по этикету Перевалова: надо знать, что и когда есть в транспорте

Москва21 окт Вести.Сегодня в мегаполисах у людей зачастую не хватает время на полноценный обед, и они перекусывают прямо в транспорте. В беседе с KP.RU эксперт по этикету Анастасия Перевалова рассказала, можно ли это делать.

Помимо этикета есть еще и правила поведения на транспорте, напоминает эксперт. Так, Московском метрополитене запрещается есть и пить из открытой тары, если существует риск запачкать других пассажиров, вагон, оборудование. За это нарушение могут выписать штраф в 1000 рублей. Это же относится к любому общественному транспорту.

Этикет в принципе ничего не запрещает, но мы должны сделать общение между людьми комфортным. Если понимаем, что людям будет не удобно, когда мы будем есть, то это конечно не совсем хорошо говорит Перевалова

Эксперт по этикету рассказала, что есть в поезде дальнего следования совершенно нормально, поскольку люди так экономят на вагоне-ресторане.

Но важно понимать, что когда есть, надо никому не мешать сильно пахнущей едой, можно подобрать определенное время, и, например, поесть с соседом по купе, чтобы пахло всем одинаково советует эксперт

В вагонах поездов Московского центрального кольца перед каждым сиденьем есть откидные пластиковые столики со специальным углублением под стаканы. По словам Перваловой, наличие столика говорит о разрешении есть и пить.

Что касается еды на бегу, то это тоже допустимо. Это раньше считалось дурным тоном, но сейчас стало нормой и даже какой-то модой, уверяет Перевалова.