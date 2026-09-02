Яровая предложила сформировать в России школьное меню из свежевыловленной рыбы Яровая предложила делать еду для школьников РФ из свежей выловленной рыбы

Москва2 сен Вести.Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая в беседе с ИС "Вести" предложила создать на Камчатке производство детского питания из свежевыловленной рыбы, которое будет подаваться в школах.

По ее словам, на уровне каждого региона, особенно Дальневосточного, необходимы региональные программы, которые будут включать детское питание, организацию дошкольной диспансеризации и все вопросы, связанные с сопровождением здоровья детей.

Если говорить об экономическом потенциале в соединении с детством, то в стратегии развития Дальнего Востока есть создание биотехнологического кластера. Я предлагаю именно на Дальнем Востоке, на моей родной Камчатке, создавать федерального уровня производство для детского питания из высококачественной, экологически чистой, свежевыловленной рыбы по рецептурам и технологиям, которые понравятся детям сообщила она

Также она обратила внимание на закон о школьном питании - инициативе "Единой России". По ее словам, бесплатное горячее питание, которое предлагается ученикам младших классов с 2020 года, - это хорошая поддержка семьи и вклад в здоровье, сбережение ребенка.