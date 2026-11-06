Москва6 ноя Вести.Пиццу не обязательно исключать из школьного меню, а можно адаптировать ее рецепт под российские кулинарные традиции. Такое мнение выразила сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости.

Наполнение пиццы также может состоять из свежих, качественных продуктов местного производства. По своей сути школьная пицца – это своего рода современная трансформация традиционного русского пирога сказала она

Кроме того, сенатор подчеркнула, что при приготовлении пиццы для школьников нужно строго соблюдать технологии и требования к детскому питанию. Косихина добавила, что дети проводят на учебе значительную часть дня и регулярно едят в столовых, поэтому качество блюд непосредственно влияет на их здоровье.

Ранее журналист Дарья Тюкова напомнила, что пицца из школьных буфетов уже тесно связана с российской гастрономической культурой. По ее словам, это блюдо у многих чаще ассоциируется с детством, чем с Италией.