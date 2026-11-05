Москва5 нояВести.Советник президента РФ Елена Ямпольская высказалась за исключение пиццы из рациона российских школьников. В беседе с журналистами она подчеркнула, что считает это блюдо вредным для детского здоровья.
Одно дело, когда ребенок где-то лакомится ею с разрешения родителей, что-то отмечает, другое - присутствие пиццы в школьном буфете. Меня очень удивляет, что это вообще возможноподчеркнула она
При этом Ямпольская отметила, что одними лишь запретительными мерами в данной ситуации вряд ли удастся добиться существенных изменений.
Ранее эксперт рассказывал, чем можно перекусить в школе и разнообразить рацион.