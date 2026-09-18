Москва18 сен Вести.Методика раннего развития детей, которая популярна на Западе, противоестественна детям, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

По ее словам, программа дошкольного образования должна базироваться прежде всего на игровом формате. Председатель Совета при президенте подкрепила свое мнение исследованиями советского психолога Льва Выготского. Она подчеркнула, что ключевой и ведущей деятельностью для ребенка в возрасте от 3 до 7 лет является игра, а не учеба.

Нам требуется не так называемое раннее развитие ребенка, занесенное к нам когда-то с Запада, антифизиологичное, противоречащее законам природы. А развитие здоровое, с использованием игры как основного инструмента воспитания, потому что ведущая деятельность дошкольного возраста - это деятельность игровая сказала Ямпольская на торжественном открытии форума "Время дошкольного образования"

Председатель совета отметила, если ребенок не получает достаточное количество игры, то в будущем у него возникают проблемы с обучением и коммуникативными навыками. Все это влияет на выбор профессии и самоопределение в жизни.

Ранее клинический психолог Мария Киселева в интервью ИС "Вести" рассказала о причинах гиперопеки над детьми. Они связаны с тем, что родители в своем детстве испытывали недостаток внимания, заботы и контроля, им часто приходилось самостоятельно справляться с трудностями, и теперь они хотят оградить своих детей от этого.