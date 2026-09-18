"Это не подготовка к школе": Кравцов объяснил, чем должен заниматься детский сад Кравцов: детский сад не должен становиться подготовкой к школе

Москва18 сен Вести.Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что детский сад не следует рассматривать как этап подготовки к школе. По его словам, ведущей деятельностью для ребенка в этом возрасте должна оставаться игра. Об этом глава ведомства сказал в ходе торжественного открытия форума "Время дошкольного образования".

Мы все прекрасно понимаем, что детские садики, я в этом убежден и уверен, это не подготовка к школе сказал он

Министр подчеркнул, что в детском саду для ребенка важны игра, развитие, чтение сказок, общение со сверстниками, воспитателями и родителями. Именно в возрасте до семи лет, по его словам, происходит развитие всех основных психологических функций. А уже в первом классе педагоги обучают ребенка писать и читать, формируя необходимую базу для дальнейшей учебы.