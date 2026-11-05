Москва5 нояВести.Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не видит никакой проблемы в наличии пиццы в школьных столовых.
В беседе с РИА Новости депутат выступил против невкусной пиццы, приготовленной из некачественных продуктов. Само наличие блюда в школьных столовых он назвал делом родителей и самих детей.
Не вижу никакой беды, если дети будут есть вкусную пиццу на переменахподытожил парламентарий
Ранее советник президента России Елена Ямпольская высказалась против присутствия пиццы в рационе российских школьников.