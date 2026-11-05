Депутат Милонов: продажа пиццы в школах является делом детей и родителей

"Не вижу никакой беды": Милонов высказался в защиту пиццы в школьных столовых Депутат Милонов: продажа пиццы в школах является делом детей и родителей

Москва5 ноя Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не видит никакой проблемы в наличии пиццы в школьных столовых.

В беседе с РИА Новости депутат выступил против невкусной пиццы, приготовленной из некачественных продуктов. Само наличие блюда в школьных столовых он назвал делом родителей и самих детей.

Не вижу никакой беды, если дети будут есть вкусную пиццу на переменах подытожил парламентарий

Ранее советник президента России Елена Ямпольская высказалась против присутствия пиццы в рационе российских школьников.