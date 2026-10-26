KP.RU: каждый пятый ребенок в РФ носит еду в школу из дома

Родители рассказали, чем дети питаются вместо школьных обедов KP.RU: каждый пятый ребенок в РФ носит еду в школу из дома

Москва26 окт Вести.Питание в российских школах постепенно становится разнообразнее: в некоторых столовых детям предлагают красную рыбу, кальмаров, индейку с ананасами и печень. Однако, согласно опросу KP.RU, 19% родителей вынуждены собирать детям еду из дома, а 14% дают деньги на перекусы.

По данным исследования, 56% участников заявили, что их дети довольны школьными обедами. Еще 4% рассказали, что школьники питаются в расположенных рядом кафе, иногда выбирая фастфуд. Опрос проводился среди 1,3 тыс. подписчиков KP.RU в социальных сетях и мессенджерах.