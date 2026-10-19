Володин предложил отменить льготы по уплате НДС на устрицы и другие деликатесы

Володин предложил отменить льготы по НДС на устрицы Володин предложил отменить льготы по уплате НДС на устрицы и другие деликатесы

Москва19 окт Вести.Нужно рассмотреть идею отмены льготного НДС на устрицы и другие деликатесы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что данные продукты по налогообложению проходят как детское питание.

Мы это предлагали ранее. Надо принимать решение, это [устрицы и другие деликатесы] не детское питание приводит пресс-служба Госдумы слова Володина

Ранее бизнес-сообщество выдвинуло инициативу пересмотреть налогообложение в пищевой промышленности и, в частности, отменить пониженную ставку НДС на сахар и обложить акцизом конфеты - как шоколадные, так и без шоколада.