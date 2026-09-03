В Госдуме предложили освободить малый бизнес и инженеров от налогов Депутат Бессонов предложил освободить от налогов малый бизнес и инженеров

Москва3 сен Вести.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов выразил мнение, что нужно освободить от налогов малый бизнес, технические и инженерные специальности, а также снизить ставки рефинансирования. Его слова приводит издание "Абзац".

Страна, которая добывает 520 млн тонн нефти ежегодно и 600 млрд кубов газа, может позволить себе сделать нулевое налогообложение для мелкого предпринимательства полагает депутат

Бессонов также озвучил мнение, что если оборот составляет до трех млн рублей, то "можно вообще с людей не брать налоги, но при этом и не тратить бюджетные деньги на выплату им пособий и компенсаций". Кроме того, как он считает, ставка рефинансирования не может быть больше 5%.

Депутат уточнил, что его инициативы опираются на мнение самих бизнесменов и успешный опыт передовых стран. По мнению Бессонова, в настоящее время России нужна новая экономическая политика.

Собеседник журналистов высказал позицию, что полностью освободить от налогов надо также технические и инженерные специальности, чтобы изменилось соотношение занятых. По его информации, на данный момент из 74 млн человек трудоспособного населения только 10 млн трудятся в обрабатывающей сфере.

Ранее генеральный прокурор предложил в 2027 году установить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ударов украинских дронов.