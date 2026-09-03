ГП предложила ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от БПЛА Гуцан предложил ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от дронов

Москва3 сен Вести.Генеральный прокурор Александр Гуцан предложил в 2027 году установить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ударов украинских дронов.

Об этом генпрокурор рассказал на полях ВЭФ, его слова приводит ТАСС.

Один из эффективных инструментов поддержки малого бизнеса, который столкнулся с этими проблемами, является предоставление отсрочки и рассрочки обязательных платежей в направлении налоговой отчетности, постановление льготного периода погашения заемных средств перед банками, объявление на 2027 [год] моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе органов прокуратуры сказал Гуцан

Он также отметил, что ВСУ атакуют логистические центры в РФ для того, чтобы вызвать панику и недовольство у населения. При этом генпрокурор добавил, что нацистская сущность киевского режима очевидна.

Ранее правительство России сообщило, что пострадавшим от действий ВСУ предпринимателям Крыма и Севастополя, предоставят отсрочку от уплаты страховых взносов. Бизнесменам также приостановят выездные проверки и взыскания задолженности.