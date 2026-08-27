Москва27 авгВести.Предпринимателям Крыма и Севастополя, пострадавшим от действий Вооруженных сил Украины, предоставят отсрочку от уплаты страховых взносов, сообщило правительство России в мессенджере MAX.
Также пострадавшим бизнесменам приостановят выездные проверки и взыскания задолженности.
Льготы будут доступны предприятиям обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительным компаниям, гостиницам и санаториям, детским лагерям, а также ресторанам и кафе.
Такая дополнительная помощь позволит предпринимателям, которые оказались в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку, использовать освободившиеся средства на текущие расходы и заработную плату сотрудниковпрокомментировал льготы премьер России Михаил Мишустин
Ранее Михаил Мишустин пообещал, что правительство России продолжит поддерживать туристический бизнес в Крыму, который проходит через непростой период в этом году. Он также напомнил, что кабмин направил на поддержку турбизнеса в регионе 4,3 млрд рублей.