Бизнесмены Крыма рассказали о работе при отключениях света из-за атак ВСУ Предприниматели Крыма рассказали о работе при отключениях света из-за атак ВСУ

Москва23 июл Вести.Предприниматели в Республике Крым ищут выход из трудных ситуаций, придумывают способы возобновить работу в условиях выключений электричества и верят, что после кризиса их бизнес будет процветать еще больше. Об этом бизнесмены рассказали в беседе с ИС "Вести".

23 июля Крымэнергоинформ сообщил, что часть Крыма обесточена из-за беспилотных атак ВСУ.

Хозяйка кофейни Светлана Устинова в период, когда в Севастополе отключают свет, приходит в свое заведение с мощной батарейкой, чтобы подключить витрину и сохранить свежесть десертов.

Почти двое суток света не было – в самый первый раз, когда это произошло. И вот два дня назад - один час был свет. Ничего не сделаешь. Либо сдаваться, закрываться, либо перетерпеть как-то отметила предприниматель

На случай выключения электричества женщина стала готовить кофейные шоты заранее – но такой запас быстро расходился. Приняла решение купить генератор.

Главное - в этот кризис выжить. Дальше попрем уверена Устинова

Предприниматель Алексей Фостер, которые построил свой бизнес на катании туристов на квадроциклах и катерах, также не опустил руки и стал разводить кур. Мужчина признался: привык решать проблемы, а не сдаваться.

Я сталкиваюсь с проблемой – я ее решаю. Нет бензина – ходим пешком. Нет света – нарулили генератор и пауэрбанки сказал Фостер

Предприниматель также выразил готовность защищать свою Родину.

Никогда отсюда не уеду. Я для себя принял решение. Не дай Бог, если придут сюда, я пойду тоже со всеми местными, буду защищать свой Севастополь. Буду партизанить заявил он

Накануне помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева рассказала, что власти региона оказывают беспрецедентную помощь бизнесу с топливом и электроэнергией. По ее словам, в Крыму ожидают разработки механизма по снижению цен на топливо.