Москва3 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по логистическим центрам в РФ для того, чтобы вызвать панику у населения. Об этом сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) генпрокурор России Александр Гуцан.

По его словам, которые приводит ТАСС, нацистская сущность киевского режима очевидна.

Нападение на логистические центры, которые занимаются доставкой тех или иных товаров, направлено только на то, чтобы посеять панику в обществе, создать общественно-политическую ситуацию, недовольство, страх, потому что - хотим мы или не хотим - когда это происходит, все шишки падают на голову государственных органов исполнительной власти сказал Гуцан

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим представляет собой сплав государственного механизма и террористических методик. Так она прокомментировала заявления киевского главаря Владимира Зеленского, который пригрозил сделать российское небо опасным для полетов.