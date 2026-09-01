Мирошник назвал терроризмом удары ВСУ по центрам Ozon Мирошник назвал скоординированным терроризмом удары ВСУ по центрам Ozon

Москва1 сен Вести.Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистические центры Ozon являются скоординированным терроризмом, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем еженедельном докладе, на который ссылается РИА Новости.

В течение недели преднамеренным и скоординированным террористическим ударам подвергалась инфраструктура маркетплейса Ozon отметил посол

Мирошник добавил, что на неделе с 24 по 30 августа были зафиксированы налеты на логистические центры в Адыгее, Дагестане, Ставропольском крае. В Дагестане пострадали двое сотрудников склада.

Кроме того, украинскими БПЛА были атакованы складские комплексы других крупных логистических компаний в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Ранее стало известно, зачем ВСУ атакуют склады Ozon и WB на самом деле.