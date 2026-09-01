Москва1 сенВести.Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистические центры Ozon являются скоординированным терроризмом, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем еженедельном докладе, на который ссылается РИА Новости.
В течение недели преднамеренным и скоординированным террористическим ударам подвергалась инфраструктура маркетплейса Ozonотметил посол
Мирошник добавил, что на неделе с 24 по 30 августа были зафиксированы налеты на логистические центры в Адыгее, Дагестане, Ставропольском крае. В Дагестане пострадали двое сотрудников склада.
Кроме того, украинскими БПЛА были атакованы складские комплексы других крупных логистических компаний в Ленинградской области и Краснодарском крае.
Ранее стало известно, зачем ВСУ атакуют склады Ozon и WB на самом деле.