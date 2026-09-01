Мирошник: два сотрудника Ozon в Дагестане пострадали при атаке ВСУ по складам

Два работника склада Ozon в Дагестане ранены за неделю из-за атак ВСУ Мирошник: два сотрудника Ozon в Дагестане пострадали при атаке ВСУ по складам

Москва1 сен Вести.Двое сотрудников склада Ozon пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру маркетплейса, пишет ТАСС со ссылкой на еженедельный доклад посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

В течение недели преднамеренным и скоординированным террористическим ударам подвергалась инфраструктура маркетплейса Ozon. Были зафиксированы налеты на логистические центры в Республике Адыгея, Республике Дагестан, Ставропольском крае. В Дагестане пострадали двое сотрудников склада сказано в докладе

Мирошник добавил, что БПЛА также атаковали складские помещения других крупных логистических компаний в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Ранее зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" (ЕР) Дмитрий Медведев объяснил, почему Киев атакует маркетплейсы.