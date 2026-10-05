Матвиенко предложила отменить льготный НДС на омаров, устриц и лобстеров Валентина Матвиенко предложила повысить НДС на устриц, лобстеров и омаров

Москва5 окт Вести.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на деликатесные продукты. По ее мнению, от этого никто сильно не пострадает, а отмена льгот даст в бюджет порядка 6 миллиардов рублей, отмечает "Интерфакс". На эти средства можно построить, пояснила Матвиенко, детскую больницу или две школы.

Льготы по НДС распространялись в том числе на устриц, лобстеров, омаров, креветок и лангустинов.

Не стоит забывать и об инвентаризации налоговых льгот. Знаю, что работа по этим направлениям ведется, но, на наш взгляд, не очень активно. Просто приведу такой один показательный пример: деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость - вместо положенных 22% платят 10% отметила председатель Совета Федерации

На парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов" Матвиенко подчеркнула, что "курочка по зернышку клюет". Она привела пример того, что на эти деньги можно построить.

А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят… И таких примеров — неактуальных, неэффективных, когда-то кем-то пролоббированных — достаточно много добавила о льготах Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации считает, что неналоговые платежи в самых разных отраслях бизнеса затрудняют оценку совокупной нагрузки на предпринимателей. Она предложила сделать работу предпринимателей легче и проще, для чего, во-первых, оптимизировать неналоговые платежи, а, во-вторых, обеспечить систематизацию этой сферы, чтобы она была понятной и прозрачной для бизнеса.

Приоритетными статьями расходов федерального бюджета на 2027 год по объему стали статьи "Национальная оборона" и "Социальная политика".