Москва2 окт Вести.Несмотря на чрезвычайные сложности, российская экономика устойчива и надежна. Однако нужно принять антикризисные меры для роста инвестиций, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На заседании Совета Федерации она заявила, что правительство принимает серьезные меры; ситуация в экономике стабильная, она демонстрирует устойчивость. Однако потенциал экономики гораздо больше, чем пока он востребован.

Задача правительства - принять такие дополнительные антикризисные меры, чтобы включить весь возможный потенциал считает спикер Совета Федерации

По ее мнению, необходимо подумать, какие еще мотивации и дополнительные условия создать для бизнеса, чтобы у него была заинтересованность инвестировать.

Не надо успокаиваться, не надо говорить, что у нас все идеально хорошо. Но главное, что у нас сохраняется макроэкономическая, макрофинансовая стабильность заявила она

Валентина Матвиенко 5 октября проведет парламентские слушания по проекту бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством в Госдуму на этой неделе, сообщает сайт Совфеда.

Накануне замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что финансово-экономическое состояние России является абсолютно устойчивым. У правительства, по его словам, есть сбалансированная модель развития и ресурсы.