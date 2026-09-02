Москва2 сен Вести.Система льгот на Дальнем Востоке работает успешно. Важно не навредить ей и не "зарезать курицу, несущую золотые яйца". Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он сообщил, что с 2020 года налоговые платежи, которые резиденты преференциальных режимов на Дальнем Востоке обеспечили в бюджетную систему России, составили 821 млрд рублей, а общая прибыль – более 400 млрд рублей.

Мы подготовили такой законопроект, вот буквально сегодня будем докладывать президенту его основные параметры, согласованные с Министерством финансов, что самое главное, с другими коллегами по правительству, проработанные со всеми регионами Дальнего Востока и Арктики. Здесь два принципа. Первый принцип — не навредить, то есть не споткнуться в уже успешно работающей системе. А я приведу пример, у нас только за последние 5 - 5,5 лет - с 2020 года налоговые платежи резидентов наших префрежимов составили 821 млрд рублей в бюджеты всех уровней. А расходы на льготы составили 400 млрд, то есть прибыль более 400 млрд руб. Здесь нужно не зарезать курицу, несущую золотые яйца. Поэтому все существующие преференции, которые есть, мы сохраним отметил Чекунков

Также министр сообщил, что с 2026 года была остановлена универсальная льгота по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. Однако в планах перезапустить эту льготу на уровне 15%.

Мы договорились с Минфином перезапустить эту льготу на уровне 15%. То есть социальные взносы будут в два раза ниже, чем в среднем по стране для резидентов…, плюс все налоговые льготы. А для крупных проектов объемом свыше миллиарда рублей появится новая опция, принципиально новая — применить налоговый вычет от объема инвестиций, которые они сделали, до 20%, если вычитать прямо из проекта, который они делают на Дальнем Востоке или в Арктике. И вообще интересная история, можно вычесть 10% от инвестиций из другого бизнеса, из холдинга. То есть это мотивация для крупных компаний вкладывать на Дальнем Востоке и в Арктике, получая инвестиционный вычет для своей головной компании. Мы рассчитываем, что таким образом мы сможем этот инвестиционный импульс поддержать и усилить добавил министр

Также Чекунков сообщил о планах предоставить президенту России Владимиру Путину на полях Восточного экономического форума во Владивостоке проект о льготном инвестировании Дальнего Востока.