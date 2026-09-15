В ГД призвали сделать в школах меню для детей с непереносимостью глютена Депутат Буцкая: школы должны обеспечить едой детей с непереносимостью глютена

Москва15 сен Вести.Дети с непереносимостью глютена должны быть обеспечены специальным питанием в любом государственном учреждении, будь то детский сад, школа или больница, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая, передал ТАСС.

С соответствующим предложением депутат обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Просим вас предусмотреть обязанность образовательной и медицинской организации при наличии медицинского заключения обеспечить безопасное специализированное питание, а если это объективно невозможно – компенсацию его стоимости и условия для хранения и разогрева пищи, принесенной родителями написала Буцкая

Непереносимость глютена (целиакия) - хроническое заболевание, при котором человек не может есть продукты с глютеном и вынужден соблюдать пожизненную диету.