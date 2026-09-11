Врач рассказала, как бы сегодня лечили писателя Гоголя Врач: сегодня Гоголя лечили бы психотропными и гастрологическими препаратами

Москва11 сен Вести.Чем болел великий писатель Николай Васильевич Гоголь и как бы его лечили сегодня. На этот вопрос в беседе с КП.RU отвечает врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина.

Гоголь рос очень болезненным ребенком. В семье была атмосфера тревоги, ожидания несчастья. Отец, Василий Афанасьевич, человек мнительный, раздражительный, умер в 44 года. Мать Мария Ивановна, как пишут биографы, "была больна страхом" и передавала его детям, постоянно рассказывая о Страшном суде, нечистой силе и тому подобных ужасах рассказывает Ильчишина

Сейчас все больше исследований показывают: наследственный анамнез, состояние здоровья родителей влияет на функциональные заболевания у потомков. То есть у детей впоследствии развиваются как психические нарушения, так и нарушения восприятия своего тела, сбои двусторонней связи между головным мозгом и органами пищеварения.

Так, Гоголь утверждал, что у него "особое устройство головы" и неестественное положение желудка - "вверх ногами".

Отношения с пищей у писателя были непростые. Гоголь нередко наедался так, что ему становилось плохо. Сегодня это называется компульсивным перееданием, одним из видов нарушений пищевого поведения

А в последние годы жизни у Гоголя развилось другое расстройство - жесткий ограничительный тип. В наши дни такие пациенты тоже распространены. они не едят, например, соленое или свежие овощи, или едят только холодное, или только горячее. При этом жалуются на желудочно-кишечные симптомы, если едят "запрещенную" пищу. Все это связано с расстройством взаимодействия центральной нервной системы и ЖКТ, подчеркивает гастроэнтеролог.

Гоголь рассказывал о симптомах своей болезни очень впечатляюще.

Желудок мой гадок до невозможной степени и отказывается решительно варить… В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который решительно мешает всему… Я ем через одно блюдо, по капле, но чувствую в своем желудке страшную дрянь. Как будто бы кто загнал туда целый табун рогатой скотины... писал Гоголь

С точки зрения современной гастроэнтерологии, перед нами функциональный больной, считает доктор Ильчишина. Она отметила четкое указание на болевой синдром, на синдром раздраженного кишечника и функциональный запор. Сегодня для лечения таких пациентов применяют и гастроэнтерологические препараты, и нейромодуляторы (психотропные препараты).