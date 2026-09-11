Доктор Ильчишина: болезни Чайковского и сегодня лечили бы так же

Врач рассказала, как бы лечили композитора Чайковского сегодня Доктор Ильчишина: болезни Чайковского и сегодня лечили бы так же

Москва11 сен Вести.Чем болел композитор Петр Ильич Чайковский и как бы его лечили сегодня. На этот вопрос в беседе с КП.RU отвечает врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина.

Чайковский категорически не любил лечиться, боялся докторов. При этом болел с малых лет. Основная болезнь, по записям родственников, "крайняя нервность". Сегодня мы бы назвали это паническими атаками. ЧайковскийОн внезапно пробуждался от какого-то толчка, с ощущением непреодолимого ужаса рассказывает Ильчишина

Также великий пациент собрал все возможные вредные привычки. Курил с 14 лет и много пил: вино, водку, коньяк. При этом работал много и без отдыха. В результате заработал катар желудка, как в XIX веке называли воспаление. Композитор жаловался на постоянную мучительную изжогу. Но всегда имел превосходный аппетит.

Не любя докторов, Чайковский сам сформулировал пять советов: что делать для избавления от изжоги. Вот исторический список правил спасения от "кислотного пожара" составленный Чайковским:

1. Ешь как можно меньше.

2. Ешь исключительно легкую пищу: бульон, говядину, вареные овощи (исключая лук и капусты).

3. Не ешь на ночь.

4. Не пей водки вовсе или, если не можешь отвыкнуть, пей не более одной рюмки.

5. Не кури.

С высоты медицины XXI века мы можем сказать: за 150 лет его советы не претерпели больших изменений удивляет гастроэнтеролог

По-научному заболевания Чайковского назывались гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и функциональная диспепсия (расстройство работы желудка). Сегодня при таких болезнях врачи все так же советуют не переедать, не есть перед сном, ограничивать алкоголь и отказаться от курения.