В Пироговском Университете назвали причины боли в разных частях живота Эксперт Пироговского Университета объяснил причины тошноты и боли в животе

Москва3 сен Вести.Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Заур Хатшуков объяснил, о чем говорят тошнота и боль в животе. Его комментарий опубликован в Telegram-канале РНИМУ для СМИ.

По словам эксперта, тошнота – субъективное ощущение, и ее причиной могут быть как заболевание желудочно-кишечного тракта или раздражение вестибулярного аппарата, так и приступы мигрени.

Причины боли в животе могут быть разные. Интенсивная боль, при которой дотрагиваться до живота очень неприятно, говорит об острой хирургической патологии – в этом случае нужно сразу вызывать скорую помощь или самостоятельно ехать в больницу.

Более слабая боль, которую нельзя назвать невыносимой, может сигнализировать о разных проблемах, и определить ее источник сложнее. Например, правое подреберье чаще всего болит из-за проблем с желчным пузырем или двенадцатиперстной кишкой, но может говорить и о проблемах с желудком.

Неприятные ощущения сверху, скорее всего, указывают на желудок. Боль в сердце иногда тоже отдает в эту область.

Если болит левое подреберье, то как правило это боль в желудке, если посередине, то это может быть просто какой-то энтерит, то есть воспаление в тонком кишечнике, если болит снизу прям совсем снизу, особенно у женщины, то это могут быть какие-то гинекологические патологии пояснил Хатшуков

Боль в нижней левой части живота – это, вероятно, сигнал о высоком газообразовании. В этом случае человеку достаточно сходить в туалет, и все пройдет, заверил эксперт.

Если боль терпимая, то стоит подождать несколько дней, прежде чем обращаться к врачу. Если же на протяжении всего дня постоянно интенсивно болит живот и причина неизвестна, стоит сходить к специалисту.