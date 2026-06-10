Москва10 июн Вести.Новые санитарные правила подразумевают, что школьники будут получать необходимое количество белков, жиров и углеводов, однако они не регламентируют разнообразие продуктов, объяснил заместитель начальника отдела социального питания Базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся "Институт отраслевого питания" Владимир Кулаков в интервью ИС "Вести".

С 1 сентября вводятся обновленные санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. Эксперт указал, что проблема, которая существовала в прошлом СанПиНе, перешла и в новый документ, потому что было выделено мало времени на обсуждение.

Сейчас у нас федеральные органы власти, такие как Роспотребнадзор, Федеральный центр мониторинга питания проверяют меню на содержание белков, жиров и углеводов. Но, например, те же белки бывают разные, бывают растительного происхождения, бывают животного происхождения, такие как мясо, рыба. То есть если в рационе у нас нет мяса, рыбы, но, например, много гречки, то получается на бумаге и при контроле у нас белки как бы соответствуют требуемым показателям по санитарным нормам и правилам. А ребенок недополучил фруктов, мяса, рыбы объяснил Кулаков

Он добавил, что Институт отраслевого питания проводит исследования в сфере школьного питания и активно участвует в обсуждениях новых инициатив, поэтому намерен продвигать позицию о необходимости изменения санитарных правил.