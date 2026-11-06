Москва6 ноя Вести.Пицца из школьных буфетов давно стала частью гастрономической культуры россиян, особенно тех, кто рос в 1990-х и 2000-х годах. Такое мнение высказала редактор отдела семьи и социальных проблем MK.RU Дарья Тюкова.

Журналист прокомментировала заявления главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина и советника президента России Елены Ямпольской. Если первый назвал пиццу "мягкой силой в картонной коробке" из-за иностранного происхождения, то Ямпольская указала в первую очередь на ее вредность.

Тюкова согласилась, что школьную пиццу трудно назвать полезным продуктом, но аналогична ситуация и с более традиционными пирогами.

Между тем, редактор выразила мнение, что пицца в российских буфетах – полностью самостоятельное блюдо, мало общего имеющее с итальянским оригиналом.

Ни о каком тлетворном влиянии Запада тут речи быть не может, потому что пицца "Школьная" похожа на неаполитанскую примерно так же, как фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" на реальную жизнь отметила она

При этом для нескольких поколений россиян эта пухлая булка с колбасой, сыром и кетчупом имела особое значение и спасала в долгие учебные дни на последних уроках. Так что для многих эта пицца – прежде всего воспоминание о детстве, часть отечественного гастрономического культурного кода.

Ранее в защиту продукта школьных буфетов выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в самой пицце проблем нет, однако за качеством ингредиентов необходимо усилить контроль.