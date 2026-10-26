В Общественной палате предложили включить шахматы в школьную программу Гриб: шахматы следует включить в программу по математике

Москва26 окт Вести.Шахматы следует сделать частью школьной программы по математике, считает замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, это будет способствовать повышению интереса у детей к игре.

В беседе с РИА Новости представитель ОП уточнил, что шахматам будет достаточно посвятить несколько часов в рамках уроков математики. Это позволит обучить игре всех школьников.

Собеседник агентства также высказал предложение об организации Всероссийской школьной олимпиады по шахматам. По его словам, наградой победителям могут стать дополнительные баллы к Единому госэкзамену.

Ранее Гриб предлагал перенести начало занятий в школах в осенне-зимний период с 8 часов утра на 9 часов. Свою инициативу он объяснил заботой о безопасности школьников.