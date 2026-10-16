В Общественной палате предложили перенести начало уроков в школах на 9 утра ОП: необходимо перенести начало занятий в российских школах на 9 утра

Москва16 окт Вести.Начало занятий в российских школах следует перенести на 9 часов утра. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает РИА Новости.

По его словам, изменить график необходимо в осенне-зимний период, когда дети идут на учебу в темное время суток.

Где-то школы начинают занятия в 8 утра, в таком случае стоит перенести начало занятий на 9 утра. Такой график можно установить после осенних каникул, вплоть до весенних отметил Гриб

Он добавил, что перенос занятий на более позднее время может повысить безопасность школьников. На дорогах будет уже светло, что минимизирует опасность ДТП.

Сейчас в учебных заведениях, согласно санитарным правилам, занятия должны начинаться не ранее 8.00. Школа может установить более позднее время, однако для этого требуется решение администрации и учет всех сопутствующих факторов.