Москва19 авг Вести.Занятия в музыкальных и шахматных кружках способствуют повышению школьной успеваемости. Об этом NEWS.ru рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.

По его словам, игра на музыкальном инструменте учит разделять сложные задачи на этапы, а стратегические игры, в том числе шахматы, развивают концентрацию и умение просчитывать последствия решений. Спортивные секции научат ребенка тому, что успех приходит через повторение и дисциплину.

Однако чрезмерная загруженность в расписании школьника может привести к ухудшению сна, частым болезням и раздражительности.

Не стоит записывать ребенка на много кружков. У него должно оставаться время на отдых, игру и "ничегонеделание". Это период, когда психике нужно разгрузиться подчеркнул Шамиль Ахмадуллин

Он добавил, что повышенная нагрузка на нервную систему вызывает полную потерю интереса к любой деятельности.