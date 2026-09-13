Москва13 сен Вести.Музыка помогает мозгу быстрее восстановиться после тяжелого стресса, так как воздействует на эмоции и внимание. Об этом ИС "Вести" заявила психолог Любовь Наумова.

Стресс – это не только наши мысли, это состояние организма. Повышенное напряжение, ускоряется сердцебиение, мозг у нас настороженный. И музыка как раз воздействует на разные уровни: на эмоции, на внимание, на физическое возбуждение. И причем нет какой-то одной полезной музыки, чтоб она была стандартная для всех. Для кого-то классическая … у кого-то, наоборот, после тяжелого дня хочется включить что-то энергичное и громкое, поэтому музыка не может быть каким-то шаблоном одним для всех сказала она

Наумова добавила, что музыка часто связана с воспоминаниями, и композиция может за несколько секунд вернуть человека в состояние, когда он чувствовал себя любимым, молодым и счастливым.

Ранее сообщалось, что группы "Король и Шут", "Кино", а также Ваня Дмитриенко возглавили рейтинг любимых исполнителей российских школьников.