Психолог объяснила, в чем польза медитаций Психолог Лазарева: медитацией может стать любое действие

Москва19 авг Вести.Медитация помогает справляться с гневом, развивать эмпатию и учиться понимать свои эмоции, не подавляя их. Об этом NEWS.ru рассказала практический психолог Лилия Лазарева.

Медитацией может стать практически любое ваше действие, которое вы совершаете с максимальной концентрацией, без лишних мыслей пояснила психолог

Регулярные медитации позволяют лучше понимать свои эмоции и наблюдать за ними, а не подавлять. Это снижает импульсивность и помогает справиться с гневом или подавленностью, сообщила специалист.

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