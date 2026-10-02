Не могу или просто не хочу: психолог объяснила, как отличить лень от выгорания Психолог Яковлева: не стоит путать выгорание с ленью

Москва2 окт Вести.Выгорание не стоит путать с ленью, поскольку в первом случае отдых не помогает восстановить силы, рассказала NEWS.ru кризисный психолог Ирина Яковлева.

По ее словам, при эмоциональном истощении у человека возникает потребность действовать, но осуществить ее он не в состоянии.

Психолог объяснила разницу так: у ленивого человека силы есть, просто нет желания – помыть посуду он может, но не хочет, и это осознанный выбор. При выгорании же человек хочет что-то сделать, например сделать уборку или встать с кровати, но тело не слушается.

Ленивому человеку отпуск принесет облегчение. При выгорании отдых не работает отметила специалист

По словам Яковлевой, отличается и внутренний диалог. Ленящийся человек реагирует на себя спокойно: "Поленился, бывает, завтра сделаю". При выгорании внутренний голос твердит совсем другое: "Ты никчемный", "Ты всех подводишь".

Специалист подчеркнула, что при выгорании не поможет ни смена работы, ни ожидание, что состояние пройдет само. Улучшить ситуацию способны полноценный сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе и работа с психологом, а само восстановление – процесс долгий, который может растянуться на полгода и больше.

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