Москва16 сен Вести.Минпросвещения России подготовило рекомендации по проведению физкультуры в школах в новом учебном году. Дисциплина остается обязательной для всех классов, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физической культуры в 2026/27 учебном году. Предмет остается обязательным для изучения на всех уровнях общего образования – с 1-го по 11-й класс. говорится в заявлении

Так, для учеников предусмотрены разные наборы спортивных дисциплин. Всего – 24 модуля, включая самбо, гандбол, дзюдо, хоккей, футбол, бадминтон и скалолазание. Например, в начальной школе доступны подвижные шахматы, коньки и теннис. Плавание, тэг-регби и легкая атлетика присутствуют и в начальной, и в основной школе.

Для учеников с 1 по 4 классы федеральная программа по физкультуре предусматривает суммарно от 270 до 405 часов. В 5-9 классах специалисты рекомендуют выделять на физкультуру 510 часов – по 102 часа в год. На модульный блок "Базовая физическая подготовка" отводится 150 часов от общего числа – то есть один час в неделю в каждом классе. Если учебный план предполагает два урока физкультуры в неделю, то общее количество часов составляет 340.

В старших классах министерство рекомендует уделять таким занятия по 68 часов в год. В рамках универсального профиля количество увеличивается до 204 часов: по 102 часа в каждом классе (три часа в неделю).

Уточняется, что к урокам физкультуру могут быть допущены только ученики с соответствующим медицинским заключением. Педагоги в свою очередь, при планировании нагрузок, обязаны учитывать информацию о медицинской группе здоровья каждого ребенка.