Минпросвещение: школы сами определят число часов физкультуры у старшеклассников

Школы в России сами определят количество уроков физкультуры для старшеклассников Минпросвещение: школы сами определят число часов физкультуры у старшеклассников

Москва30 авг Вести.Образовательные учреждения самостоятельно определяют число уроков физической культуры в неделю у старшеклассников, сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Максим Костенко.

Для старшеклассников предусмотрены два варианта программы по физкультуре - не менее двух или не менее трех часов в неделю. Какую программу использовать - образовательная организация решает самостоятельно сказал Костенко

По его словам, для универсального профиля рекомендованы три урока в неделю.