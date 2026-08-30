Москва30 авгВести.Образовательные учреждения самостоятельно определяют число уроков физической культуры в неделю у старшеклассников, сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Максим Костенко.
Для старшеклассников предусмотрены два варианта программы по физкультуре - не менее двух или не менее трех часов в неделю. Какую программу использовать - образовательная организация решает самостоятельносказал Костенко
По его словам, для универсального профиля рекомендованы три урока в неделю.