Москва7 сен Вести.В Смоленской области открылся шахматный клуб имени Говорухина, разместившийся в усадьбе XVIII века в Дугино, где учатся студенты колледжа "Феникс". На открытии клуба прошел первый турнир, а поддержать юных шахматистов приехал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Свое мнение о важности создания условий для интеллектуального развития детей он высказал в интервью информационной службе "Вести".

Надо заниматься ребятами… Если мы видим, что они готовы к тому, чтобы был клуб шахматный, и проводились соревнования, [нужно] создавать все необходимые условия, чтобы ребята хотели играть в шахматы. Здесь есть уже свои чемпионы, участие в играх само за себя говорит. Но к этому пришли через создание условий, через интерес ребенка сказал Володин

Ранее педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин сообщил, что занятия в музыкальных и шахматных кружках способствуют повышению школьной успеваемости.