Москва22 сен Вести.Общие музыкальные интересы партнеров помогают сформировать общую безопасную территорию, на которой оба чувствуют себя комфортно. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась кандидат педагогических наук, клинический психолог, мастер краткосрочной стратегической терапии Татьяна Львова.

Это какая-то безопасная территория. Вот мы же, когда понимаем, что мы слушаем одну и ту же музыку и нам она нравится и тому, и другому – это территория, где мы чувствуем принадлежность общую. Нам это приятно, нам не нужно здесь спорить, мы не выясняем отношения. Например, мы можем прочитать книгу или посмотреть фильм и вообще это увидеть в разном. А вот когда мы слушаем и видим, что партнеру это тоже нравится, это территория, которая нас очень сильно сближает пояснила Львова

Она сравнила эту ситуацию со спортсменом, который после победы слышит гимн своей страны.

Например, спортсмен там выигрывает и стоит на пьедестале. Когда звучит гимн другой страны, он, в общем-то говоря, не плачет никогда. Эта музыка ему не принадлежит. А вот как только звучит свой гимн, тут такие эмоции очень яркие: "Я свой. Я добился чего-то, я показываю этой стране, да". И вот в прослушивании музыки, которая нам нравится с моим партнером, показывает вот эту нашу принадлежность добавила Львова

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