Москва22 сенВести.Общие музыкальные интересы партнеров помогают сформировать общую безопасную территорию, на которой оба чувствуют себя комфортно. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась кандидат педагогических наук, клинический психолог, мастер краткосрочной стратегической терапии Татьяна Львова.
Это какая-то безопасная территория. Вот мы же, когда понимаем, что мы слушаем одну и ту же музыку и нам она нравится и тому, и другому – это территория, где мы чувствуем принадлежность общую. Нам это приятно, нам не нужно здесь спорить, мы не выясняем отношения. Например, мы можем прочитать книгу или посмотреть фильм и вообще это увидеть в разном. А вот когда мы слушаем и видим, что партнеру это тоже нравится, это территория, которая нас очень сильно сближаетпояснила Львова
Она сравнила эту ситуацию со спортсменом, который после победы слышит гимн своей страны.
Например, спортсмен там выигрывает и стоит на пьедестале. Когда звучит гимн другой страны, он, в общем-то говоря, не плачет никогда. Эта музыка ему не принадлежит. А вот как только звучит свой гимн, тут такие эмоции очень яркие: "Я свой. Я добился чего-то, я показываю этой стране, да". И вот в прослушивании музыки, которая нам нравится с моим партнером, показывает вот эту нашу принадлежностьдобавила Львова
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